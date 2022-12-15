برلماني ليبي: بوعجيلة مسعود سيكون القشة التي قسمت ظهر حكومة الوحدة

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن المواطن الليبي المخطوف والذي تم ترحيله إلى أمريكا، بوعجيلة مسعود، سيكون القشة التي ستقسم ظهر حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، وسيُسقطها.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية له: “إعادة فتح لوكربي خيانة عظمى والبرلمان سيوفر عدداً من المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عن بوعجيلة، كما أن أكثر من 90 نائبًا طلبوا عقد جلسة الأسبوع المقبل قبل جلسة المساءلة التالية لبوعجيلة بتاريخ 27 ديسمبر”.

وتابع: “سبق وطالبنا النائب العام بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات محلية ودولية لضمان عودة بوعجيلة إلى ليبيا، فتسليم بوعجيلة يأتي في إطار صفقة بين واشنطن التي دعمت بقاء الدبيبة على رأس السلطة مقابل الوصول إلى بوعجيلة”.

وقال: “تغير موقف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي صرح به مباشرة بعد تسلمهم بوعجيلة بأنه لا حاجة لحكومة أخرى وأن حكومة الدبيبة هي التي ستبقى لحين إجراء انتخابات دليل واضح على الصفقة الثنائية، وعليه الكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، خصوصًا وأن تمديد أو إنهاء ولاية الحكومات يعود للبرلمان دون سواه”.