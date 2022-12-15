ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 December, 2022

أعلن حافظ قدور، وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة باشاغا ،عزم الوزارة تكليف “مكتب محاماة دولي” للدفاع عن المشتبه في تفجير لوكربي أبوعجيلة مسعود المريمي ،وقالت في بيان: “ستقوم وزارة الخارجية بتكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيل مسعود”.

وأضاف أن مكتب المحاماة سيعمل على “استبيان الطريقة التي تمت بموجبها عملية التسليم ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية”.

وأعلن النائب العام الصديق الصور، أمس الأربعاء، فتح تحقيق في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة «دون إجراءات قانونية»، قائلًا إن الشكوى بهذا الخصوص عرضت على النيابة، والأمر محل التحقيق، وستعلن نتائج التحقيقات في حينه.

ومثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء الماضي، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة.