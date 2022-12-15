توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب الليبي ومجلس الشيوخ الباكستاني

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وقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا أفريدي في أسلام آباد على مذكرة تفاهم بين المجلسين.

وتهدف مذكرة التفاهم، بحسب مجلس النواب، إلى تأسيس آلية لتطوير العمل البرلماني المشترك وخلق قنوات للتعاون وتبادل الخبرات للوصول إلى رؤية موحدة على جميع الأصعدة.

كما تهدف المذكرة إلى حث الحكومتين في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون ودعمها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين مما يسهم في تعزيز وتوثيق العلاقات والمصالح المشتركة.