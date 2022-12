باشاآغا لـ القطراني: نسق مع المعنيين لتوفير المحروقات لمناطق الجبل الأخضر

ليبيا- بعث رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مخاطبة رسمية إلى نائبه علي القطراني بشأن توفير غاز الطهي ووقود الكيروسين والديزل.

المخاطبة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، شدد من خلالها باشاآغا على وجوب قيام القطراني بالتنسيق بشكل عاجل مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والجهات ذات العلاقة، لتوفير كل هذه المحروقات وضمان وصولها إلى المواطنين مباشرة.

وأوضحت المخاطبة أنها أتت بناء على زيارة باشاآغا الأخيرة إلى مدينة البيضاء واستماعه لمتطلبات واحتياجات سكان مناطق الجبل الأخضر.

