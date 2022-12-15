ليبيا.. نائب رئيس حكومة الوحدة يتسلم مشروع قانون الشرطة الزراعية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني، برئيس ونائب ومدير عام جهاز الشرطة الزراعية، وبحضور وكيلي الوزارة للشؤون الفنية محمد عكيكة، وشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي، محمد التركي.

وخلال اللقاء، تسلم القطراني، مشروع قانون جهاز الشرطة الزراعية، كما استعرض الحضور المشروع على الجسم التشريعي لاعتماده.

وتابع القطراني، خلال اجتماع آخر مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة، أبوبكر الزوبي، وبعض موظفي ومنسقي القطاعات بالوزارة، ما أنجز من عمليات إدخال ومطابقة للبيانات المالية بمنظومة مرتبات العاملين بالوزارة.

وشدد على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية، كما استعرض اللقاء المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات والمكاتب، واقتراح الحلول المناسبة لها.