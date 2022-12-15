مسؤول تركي: الليبيون محرومون من الخدمات الصحية والمستشفى التركي الليبي عربون وفاء

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كرانفيل، إن افتتاح المستشفى التركي الليبي في مصراتة، عربون وفاء للعلاقات التركية الليبية.

وأضاف كرانفيل في تصريحات صحفية أن الليبيون محرومون من الخدمات الصحية اللازمة، وافتتاح المستشفى جاء لسد هذه الحاجة.

وأوضح كرانفيل أن قطاع الصحة في ليبيا يضم فرصًا كبيرة، وبإمكان ليبيا أن تكون مركزًا صحيًا للقارة الإفريقية.

وشيدت المستشفى التركي الليبي، على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تضم لاحقًا كلية للطب ومستشفى مختصًا بالأورام.