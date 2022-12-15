بن صالح: تسليم بوعجيلة تمّ في سرية تامة تجنباً للإساءة إلى أسرته

أكد محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري سليمان بن صالح، أن “تسليم بوعجيلة تمّ في سرية تامة تجنباً للإساءة إلى أسرته”.

وقال «بن صالح» في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “بخصوص تسليم المواطن أبوعجيلة المريمي للأمريكان إن صح الخبر لا أنفي أبداً أن المواطن لابد أن يتمتع بحصانة دولته له”.

وتابع؛ “وقوة هذه الحصانة تتناسب طردياً مع قوة ومنعة هذه الدولة، أيضاً يكون سبب نزع الحصانة عنه من قبل دولته وتسليمه لدولة أخرى لابد أن يكون قوياً بحيث تنعدم أمام دولته سبل الاحتفاظ به وعدم تسليمه”.

وأردف «بن صالح» “لذلك لم تستطع صربيا بجلالة قدرها من أن تقف في وجه المطالبات بتسليم مجرمي حرب البوسنة والهرسك إلى الجنايات الدولية، وسلمت ألمانيا قادة النازية لدول الحلف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية”.

وأشار إلى أن “هناك اتفاقيات بين الدول تتعلق بتسليم المجرمين فيما بينها، قد تكون المقارنة غير دقيقة، ولكن بالرجوع إلى الخلف قليلاً نجد أن القذافي سلّم مواطنَيْن ليبيين إلى محكمة العدل الدولية التي اختارت اسكتلندا وقضاء اسكتلندا للنظر في الدعوى”.

وعقب «بن صالح» أنه “في النهاية نحن كليبيين ليس لدينا الخبر اليقين ولا الخلفية التي من خلالها معرفة الأسباب وراء هذا التسليم، والسبب أن مثل هذه الأفعال تتم بسرية تامة، أو ربما يكون في الإعلان عنها إساءة لأسرة المتهم”.

وأوضح أن ” ما يحدث الآن من هذه الثورة الإعلامية ضد تسليم المواطن أبوعجيلة ففيه الكثير من استغلال هذا الحدث لتحقيق مآرب ومصالح سياسية، وقد وجد فيه الكثيرون ضالتهم في هذا الحدث فاستغلوه أبشع استغلال”.