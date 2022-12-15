النويري ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوقعان مذكرة تفاهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

وقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني “ميرزا محمد أفريدي” مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس آلية لتطوير العمل البرلماني المُشترك وخلق قنوات للتعاون وتبادل الخبرات للوصول إلى رؤية موحدة على جميع الأصعدة.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن مذكرة التفاهم تهدف إلى حث الحكومتين الليبية والباكستانية على تطوير العلاقات الإقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون ودعمها وفقاً للاتفاقيات المُبرمة بين البلدين مما يُسهم في تعزيز وتوثيق العلاقات والمصالح المشتركة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وأعضاء مجلس النواب سعد البدري، المهدي مسعود الأعور، عبدالمنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني ووكيل المجلس.