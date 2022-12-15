المحكمة العليا تقرر استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

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قررت، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

وأصدرت الجمعية القرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها .

وتنص المادة الأولى من القرار على استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

وتنص المادة الثانية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.