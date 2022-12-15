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المحكمة العليا تقرر استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قررت، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

وأصدرت الجمعية القرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها .

وتنص المادة الأولى من القرار على استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

وتنص المادة الثانية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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