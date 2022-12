ليبيا- أكد تقرير إخباري إبرام دولة سيشيل اتفاقية تسوية ديونًا مترتبة بذمتها إلى ليبيا منذ 41 عامًا بقيمة 3 ملايين و650 ألف دولار وتعود إلى العام 1981.

التقرير الذي نشرته صحيفة “سيشيل نيشن” الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أوضح أن وزارة المالية السيشيلية أعلنت في بيان رسمي صدر عنها توقيعها اتفاقية مع ليبيا لتسوية سداد ديون من قرض أصلي، مشيرًا إلى أن السداد سيتم دفعة نقدية واحدة في غضون 3 أشهر.

وأضاف التقرير: إن الفائدة المالية المتراكمة على الدين 885 ألف دولار سيتم سدادها بقسطين خلال العام 2023، ناقلًا عن المدير العام لإدارة الديون بالوزارة “ديك لابونتي” قوله: إن عملية سداد الديون تأتي في إطار جدولة تتم بإشراف صندوق النقد الدولي.

وأشار “لابونتي” إلى أن العام 2010 شهد أول سداد للديون وتم بموجبه دفع مبلغ 977 ألف دولار إلى ليبيا، مضيفًا بالقول: “لم يتم سداد مدفوعات أخرى بعدها لعدم الاستقرار في الأخيرة، ومع هذا تم إنشاء حساب خاص في مصرف سيشيل المركزي لسداد المدفوعات وفقًا للمبلغ المحدد المتفق عليه سنويًا”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير إخباري: سيشيل تسوي ديونًا بذمتها لصالح ليبيا بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية