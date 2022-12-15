مالطا تعترض مرتزقة بريطانيين في طريقهم للسفر إلى ليبيا

أوقفت الشرطة المالطية مجموعة من المرتزقة البريطانيين في البلاد، كانوا في طريقهم للسفر إلى ليبيا، يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر لجريدة «مالطا توداي»، أمس الأربعاء، إنه جرى القبض على المرتزقة وهم (جنود سابقون في الجيش البريطاني) على متن رحلة خاصة إلى ليبيا، وأضافت المصادر أن الشرطة تصرفت بناءً على بلاغ بشأن المجموعة التي اعترضتها قبل أن تستقل الطائرة.

وأطلقت السلطات المالطية سراح المجموعة في وقت لاحق من الاعتقال، دون توجيه أي تهم ضدهم والتي غادرت مالطا لاحقًا.

واستقبلت ليبيا منذ توقيع حكومة الوفاق منتهية ولاية مع تركيا اتفاقية أمنية في عام 2019، أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، وإلى الآن لا زالت تحاول التخلص منهم، وسط مطالبات من المجتمع الدولي بطردهم وترحيلهم خارج البلاد لتسوية الأزمة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.