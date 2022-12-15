مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و213 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 213 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل.

وفي سياق منفصل فتحت شركة مليته للنفط والغاز اليوم الخميس أربعة آبار غاز ووضعتها على الإنتاج بحقل بحر السلام، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 3000 برميل يومياً.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن آبار الغاز(CW5, CW6, CW7,CW8)كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية نجح المختصين بالشركة من التغلب عليها.