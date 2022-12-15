قدور يعلن تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المحتجز في أمريكا

العنوان

أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حفاظ قدور، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية ستكلف مكتب محاماة دولي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المحتجز لدى الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في قضية لوكربي.

وقال قدور، في بيان، إن الوزارة تعمل على استبيان الطريقة التي تمت بموجبها عملية التسليم ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية .

ودعا قدور، الكفاءات القانونية الوطنية الليبية المساهمة مع مكتب المحاماة الدولي المكلف والتنسيق معه بالخصوص بعد الإعلان عنه.

وأكد قدور، أن الخارجية ترفض كل الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تطال المدنيين والأبرياء ومن بينها حادثة لوكربي، كما أنها تتعاطف مع أسر الضحايا جراء ذلك الحادث الشنيع ومع كل ضحايا العنف والإرهاب والجريمة في العالم .

وقال قدور، إن تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن بوعجيلة يأتي انطلاقا من المسؤوليات الوطنية والأخلاقية للحكومة الليبية تجاه مواطنيها وتأسيسًا على مبدأ سيادة القانون والعدالة وترسيخا لهما، كما يأتي انحيازًا لقيم حقوق الإنسان، التي تحث على توفير محاكمات عادلة وفق اجراءات وسياقات قانونية صحيحة وشفافة.