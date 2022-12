مالطا توداي: اعتراض جنود سابقين في الجيش البريطاني قبل سفرهم إلى ليبيا

ليبيا – أكدت صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية اعتراض شرطة مالطا مجموعة متعاقدين عسكريين خاصين كانوا في طريقهم للسفر إلى ليبيا.

تقرير إخباري للصحيفة تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تمكن الشرطة المالطية من القبض على جنود سابقين في الجيش البريطاني في الـ10 من ديسمبر الجاري على متن رحلة خاصة إلى ليبيا، بناء على بلاغ بشأن هذه المجموعة، ليصار لتوقيفها قبل استقلالها الطائرة.

وأضاف التقرير: إن سراح المجموعة تم إطلاقه في وقت لاحق من دون توجيه أي تهم ضدها لتغادر مالطا من دون استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

