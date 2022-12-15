المنصوري: مجلس النواب تجاوز صلاحياته بقرار إنشاء دائرة دستورية في بنغازي

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، إن قرار المحكمة العليا باستمرار عمل الدائرة الدستورية في النظر في الطعون المرفوعة أمامها قرار شجاع، وأن السلطة القضائية لا ينبغي لها أن تكون تحت سطوة أي طرف سياسي.

وأضاف المنصوري في تصريحات صحفية: أحث الدائرة الدستورية على تحديد موعد للجلسات للفصل في 14 طعنا مرفوعا ضدها، و قانون مجلس النواب بإنشاء دائرة دستورية قانون معيب ومخالف لصحيح القانون، ومجلس النواب تجاوز صلاحياته بقرار إنشاء دائرة دستورية، وفق قوله.