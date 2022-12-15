افتتاح البوابات الأمنية بين أبو قرين وسرت

افتتحت اليوم الخميس، البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت مجددًا، بعد إعادة تأهيلها، وتوفير سيارات ومعدات إسعاف جديدة لها، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال حضوره مراسم الافتتاح، “سعداء جدًا بالعمل الرائع الذي قام به الليبيون من الشرق والغرب للحفاظ على الطريق الساحلي مفتوحًا وآمنًا”، مضيفًا أن الطريق الساحلي «شريان الحياة بالنسبة لليبيا حيث يتيح حركة الأشخاص والبضائع، وهو عنصر رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار.