قبائل فزان تمهل حكومة الوحدة 72 ساعة للإفراج عن مسؤولي النظام السابق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

أمهلت قبائل فزان حكومة الوحدة الوطنية 72 ساعة للإفراج عن عدد من مسؤولين النظام السابق وهم عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور، ومنصور ضو.

وأكدت قبائل فزان في بيان مصور أمس الأربعاء أن السجناء محرومون من أبسط الحقوق التي يحفظها لهم القانون وسط تجاهل تام من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وجميع الحكومات التي سبقتها وعدم تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.

ودعا أبناء قبائل فزان الجهات المختصة والمجتمع الدولي إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى والمسجونين ظلما قبل فوات الأوان داعين كل من له علاقة وخاصة أمراء السجون إلى أن يحكموا لغة العقل ويستجيبوا لهذا المطلب وإلا سيتم الضرب بيد من حديد لفك أسر السجناء وتخليصهم من الظلم بعد مدة أقصاها 72 ساعة.