خارجية الدبيبة تستعيد قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، استعادة قطعة أثرية كانت مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار جهود حكومة الوحدة لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج، والتعاون الدولي بين وزارة الخارجية ومصلحة الآثار الليبية، واستمرارا لجهود سفارة دولة ليبيا في واشنطن والقنصلية الليبية في إسطنبول مع السلطات والجهات المختصة.

وأشارت الوزارة أن القطعة الأثرية التي تم استعادتها عبارة عن يد تمثال جنائزي رخامي مشيرة إلى أنه تم نقلها من السفارة الليبية بواشنطن إلي القنصلية الليبية العامة بإسطنبول ومن ثم تم نقلها اليوم إلى طرابلس وتسليمها إلي مصلحة الآثار الليبية.

وأعربت الخارجية عن جزيل شكرها لكل من ساهم في هذا العمل وإعادتها إلى أرض الوطن, لافتة إلى أنها متطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.