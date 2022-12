ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور مباشرته التحقيق في حادثة تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة بعد تلقيه شكوى بالخصوص.

الصور وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، نوه إلى أن عملية التسليم تمت دون علم السلطة القضائية ولا وكلاء النيابة، وأنهم يعملون على كشف ملابسات القضية.

Shares

The post الصور: عملية تسليم أبوعجيلة مسعود تمت دون علم السلطة القضائية.. ونعمل على كشف ملابسات القضية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية