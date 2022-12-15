الهلالي: 360 ألف مواطن ليبي وقّعوا بالموافقة على قاعدة “المسار الدستوري”

أعلن علي الهلالي المتحدث الرسمي باسم مؤتمر المسار الدستوري استكمال عدد توقيعات الليبيين الموافقين علي القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس والمعتمدة من محرري العقود على مستوي ليبيا، إلى 100.000 إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 360.000 مواطن ليبي.. وما زالت الحملة مستمرة

الهلالي أكد في تصريحات خاصة لبوابة السبق الإخبارية، اليوم الخميس، أن اللجنة التحضيرية تتوقع الوصول إلى نصف مليون توقيع قبل نهاية العام 2022م.