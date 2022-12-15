مقابل تسليم بوعجيلة .. واشنطن تسلم حكومة الدبيبة يد تمثال مهرب من ليبيا

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتسليم الحكومة المنتهية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يد تمثال أثرية كانت مهربة إلى واشنطن، في خطوة احتفت بها وزارة خارجية الدبيبة، واصفة إياها بأنها تأتي في إطار جهود حكومة الوحدة لاستعادة الآثار الليبية المهربة بالخارج.

وقال بيان صادر عن خارجية الدبيبة: “تأتي هذه الخطوة تكليلا للتعاون الدولي بين وزارة الخارجية ومصلحة الآثار الليبية، واستمرارا لجهود سفارة دولة ليبيا في واشنطن والقنصلية الليبية في إسطنبول مع السلطات والجهات المختصة”.

وأضاف البيان “تم بنجاح استعادة القطعة الأثرية المهربة في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في يد تمثال جنائزي رخامي والمشار إليها، والمسلَم من مكتب المدعي العام بولاية نيويورك، حيث تم نقلها من السفارة الليبية بواشنطن إلى القنصلية الليبية العامة بإسطنبول ومن ثم تم نقلها اليوم إلي العاصمة طرابلس وتسليمها إلي مصلحة الآثار الليبية”.

وتابع “في هذا الصدد تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن جزيل الشكر لكل من ساهم في هذا العمل وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري”.