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النويري: بحثت مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني تعزيز التعاون البرلماني

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ” محمد صادق سنجراني “، في إسلام آباد.

‏ وقال النويري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ” محمد صادق سنجراني ” وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ بالعاصمة الباكستانية” إسلام آباد”.

وأكد النويري، في تغريدته، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الباكستاني.

وأوضح النويري، أن اللقاء بحث تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

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النويري تعزيز التعاون البرلماني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

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صحيفة الساعة 24

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