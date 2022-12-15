افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى الأوتاد القروي بزلطن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

افتتح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، اليوم الخميس، قسم النساء والولادة بمستشفي الأوتاد القروي بمدينة زلطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن مستشفى “الأوتاد” يعد الوحيد بالبلدية بعد أن جرى ترفيع أحد المراكز الصحية إلى مستشفى قروي، وسيقدم خدمات النساء والولادة داخل البلدية لأول مرة بعد استكمال تجهيز القسم وتوفير متطلباته.

وسيشرع المستشفى في تلبية احتياجات المواطنين بدل التوجه غربًا وعبور الحدود التونسية أو قطع مسافة تصل إلى 30 كم داخل ليبيا للوصول إلى أقرب مستشفى.

وأعرب وكيل الوزارة عن تطلعه لتحسين وتقريب خدمات الأطفال والصحة الإنجابية، من خلال وضع السياسات الوطنية ودعم برامج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى الافتتاح بحضور وفد رفيع من وزارة الصحة، وأعيان ووجهاء، وعميد بلدية زلطن، وعدد من مديري المرافق الصحية بالبلديات المجاورة.