ابن شقيق المريمي: إختطاف أبو عجيلة كان ارهابيًا وتم رفع السلاح في وجه إخوتي

ليبيا – قال عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود المريمي إنه يوم 17 نوفمبر الماضي قامت مجموعة مسلحة ليبيه باختطافه من منزله وقد طوقت مركباتهم الشارع بالكامل.

المريمي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان مريضًا يعاني من مشاكل صحية، لكن دخل جزء من المجموعة المسلحة لغرفة نومه وأخذوه منها لأنه لم يكن يستطيع السير كونه طريح الفراش ومريضًا.

وتابع: “كانت عملية إرهاب، تم رفع السلاح في وجه إخوتي، تواصلنا مع الجهات الرسمية الأمنية وسألنا عنه، وكل الجهات أنكرت وقالت لسنا من قام بالاختطاف، وقدمنا المذكرة للنائب العام والمحامي العام ووزارة العدل ومذكرة للمجلس الرئاسي، وأتانا وفد اجتماعي من أهلنا حاولوا التواصل مع رئيس الحكومه ولما وصلنا هناك قالوا لا نريد الازدحام تعالو فقط 3 أشخاص ليدخل منا 5 أشخاص، وجاء شخص يتكلم معنا قال إن الرئيس اليوم لا يستطيع مقابلتكم”.

كما أضاف: “المعلومات كلها نأخذها كما تأخذونها أنتم من مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، ولا يوجد جهة تواصلت معنا بشكل رسمي، وبعد أن تم اختطافه بـ 10 أيام كلمتنا القوة المشتركة في مصراته وذهب جزء من العائلة هناك، رأوه، كان مريضًا، ووعدونا أنهم لن يسلموه وسيحافظون عليه وسيكون موجودًا”.

وأوضح أنهم تفاجأوا بتسليمه للولايات المتحدة، مبينًا أنهم يتابعون ردود الفعل من الجهات الدولية.

وفي الختام قال: “أمر مستغرب كيف أن ليبيين يأخذون مواطنًا ليبيًا ليفتحوا به قضية أغلقت تمامًا، من الغد سيكون هناك تواصل مع بعض الجهات الحقوقية ونتمنى أن يكون خيرًا”.

