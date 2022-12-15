مؤسسة النفط: فتح 4 آبار غاز ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام

نجحت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الخميس، في فتح أربعة آبار غاز (CW5, CW6, CW7,CW8) ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيانها، أن هذه الآبار كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية نجح المختصين بالشركة من التغلب عليها.

وأشارت إلى أن الإنتاجية الإجمالية بلغت حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالى 3000 برميل يومياً.

وقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الشكر لإدارة الشركة وكل العاملين الذين كانوا وراء هذا العمل المتميز”، وفقا للبيان الصادر.