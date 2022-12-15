مباحثات برلمانية ليبية باكستانية حول التعاون في قطاع النفط والغاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، فتح آفاق التعاون في عدد من المجالات في مقدمتها قطاع النفط والغاز وإمكانية تفعيل التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الباكستانية في مجالات الصناعة والزراعة.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بحث إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلسي النواب الليبي والباكستاني وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية.

وعقب الإجتماع تجول وفد مجلس النواب داخل مقر مجلس الشيوخ الباكستاني وشملت الجولة القاعة الرئيسية والمتحف وبقية مرافق المجلس.

وضم وفد مجلس النواب المشارك في اللقاء أعضاء المجلس سعد البدري، المهدي مسعود الأعور ، عبدالمنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.