الراجحي لـ الجزيرة: صالح أثبت أنه ليس شريكًا حقيقيًا لإنتاج حل توافقي

ليبيا – رأى رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن التقارب الذي حصل أخيرًا بين مجلسي النواب والدولة اقتصر على مستوى رئاستيهما ممثلة في عقيلة صالح وخالد المشري وبعض الأعضاء فقط ممن راهنوا على حل أو تقاسم للسلطة مع مجلس النواب، لكن عقيلة صالح أثبت مجددًا أنه ليس شريكًا حقيقيًا لإنتاج حل توافقي، على حد قوله.

الراجحي وفي تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أوضح أن كل هذه التقاربات والتفاهمات أتت بعد دخول طرف جديد في الصراع على السلطة، ممثلًا في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي حاول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إسقاطه بأي طريقة.

