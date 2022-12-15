باشاغا يحدد الجهات المخولة باستيراد السيارات المصفحة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا بشأن الجهات المخولة باستيراد السيارات المصفحة والصحراوية.

ويقضي القرار رقم 106 لسنة 2022 بأن يقتصر استيراد السيارات المصفحة الصحراوية منها والعادية على مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار يسمح للجهات والمواطنين استيراد سيارات الدفع الرباعي على أن يتم إصدار تصاريح استعمال عند تسجيل المركبات من جهة الاختصاص.