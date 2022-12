الكبير: من المستبعد أن يكون الحل محليًا ومن غير المتوقع من الأطراف المحليه الوصول لتوافق

ليبيا – اعتقد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن مؤتمر برلين في نسخته الثالثة -إن عقد- لن يجمع الأطراف الليبية وإن جمعها سيكون الحضور مقتصرًا على رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة لحثهما للتوصل لتوافق بشأن الإنتخابات المقبلة.

الكبير قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن مؤتمر برلين في نسخته الثالثة إن عقد سيكون على غرار مؤتمر برلين 1و 2 يجمع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في النزاع الليبي، بالإضافة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لأنه بإعتبار الحل داخليًا قد وصل لطريق مسدود، ولم تتوصل الأطراف الداخلية لتوافق يؤدي للانتخابات كما هي رغبة أمريكا وأوروبا أو بعض القوى الفاعلة دوليًا.

وتابع: “ألمانيا ترى أنه لا بد من عقد مؤتمر دولي جديد لكي تتوافق الأطراف المنخرطة في الصراع ويتم الضغط عليها وأخذ تعهدات منها بحثِّ كل حلفائهم في الداخل للمضي نحو الانتخابات ومع ضمان مصالحهم، مؤتمر برلين 1 عندما كان حفتر يهاجم طرابلس لم تكن ليبيا حاضرة المشاورات واللقاءات، مع السراج وحفتر كانت على هامش المؤتمر”.

واعتبر أن المعنيين بالمؤتمر الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في النزاع، وإن كان الأمر يتعلق بالأطراف المحلية هناك دعوة الرئاسي لمجلسي النواب والدولة وبرعاية البعثة وبتشجيع من المبعوث الأممي شخصيًا، ومن ثم إن كان هناك لقاء بين الأطراف المحلية سيكون بالداخل برعاية البعثة، لكن إن عقد هذا المؤتمر وألمانيا كانت تحشد له فهي تريد أن تحدث اختراقًا ما في الأزمة الليبية، وسيكون على غرار برلين 2 تحضره الدول المنخرطة في الصراع والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

وأضاف: “ألمانيا أعلنت عن دعمها للمبعوث الأممي، وبالتالي لن تختط مسارًا يعاكس عمل البعثة الأممية، ولن تقود مبادرة تتعارض مع عمل البعثة الأممية، وأعتقد ألمانيا تريد أن تسهل مهمة المبعوث الأممي لهذا اللقاء الدولي الذي سيفضي لعقد مؤتمر أو لقاء وطني على غرار ملتقى جنيف، إن عقد المؤتمر سيؤسس لحوار ليبي جديد يضع الأسس الدستورية والقوانين الانتخابية، لأن باثيلي نصح من قبل العديد من المراقبين، والمعاهد التي تتابع الوضع الليبي، الأغلبية تنصحه بعدم منح مجلس النواب والدولة الصلاحية الكاملة في وضع القوانين الانتخابية، إشراك الأطراف الأخرى بالإضافة لمجلسي النواب والدولة كما في ملتقى جنيف”.

كما نوّه إلى أن ألمانيا من خلال قيادتها لهذه المبادرة تستشعر عجز الأطراف المحلية عن التوصل لتوافق وحل الأزمة الليبية، وفي نفس الوقت تريد أن تعطي دورًا لأوروبا في الملف الليبي.

واستطرد: “الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه المانيا باعتبارها الدولة الأقوى اقتصاديًا والتي تلعب الدور السياسي الأكبر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنهض ألمانيا بهذه المهمة، ونظرًا لأن هناك لاعبين آخرين من خلال الفضاء الأوروبي والاتحاد الأوروبي أصبحت لهم اليد والنفوذ الأكبر في ليبيا كتركيا وروسيا، بالتالي تريد ألمانيا من خلال المؤتمر استعادة الدور الأوربي في الملف الليبي” .

ولفت إلى أن دعوة المجلس الرئاسي لمجلسي الدولة والنواب للاجتماع محاولة للبحث عن سبيل للتوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، حتى الآن لم تصدر أي استجابة من مجلس النواب ولم يعلن عن موافقة أو رفض، بينما استجاب مجلس الدولة، وحسب تصريح الرئاسي قال: هناك مقترحات من شخصيات سياسية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني كلها قابلة للنقاش والتداول، لكن متى يوضع الأمر موضع التنفيذ؟ وما مدى حرص البعثة على هذا اللقاء الثلاثي بين الرئاسيات الثلاث مجلس النواب والدوله والرئاسي؟ بحسب قوله.

ورأى أنه في تقديره حتى لو عقد اللقاء وحضره مجلسا النواب والدولة فالمقترحات سيتم تداولها ويتم التوافق على كل شيء ما عدا العقبة الاساسيه الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وأردف: “مجلس النواب مصر على عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية إلا بعد أن يتخلوا عن الجنسية، بينما مجلس النواب يريد فتح الباب على مصراعيه، أو عقيلة والطرف المسيطر على البرلمان، لكل من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية حتى وإن كان مزدوج الجنسية، ونستطيع أن نعرف من هو محور القضية الليبية التي تدور حوله الأزمة ويشكل العقبة الأساسية في إحداث تحول سياسي، وهو حفتر؛ لأنه مزدوج الجنسية ومصر على البقاء في سلك العسكرية، رغم الهزائم العديدة التي نالها وسنه المتقدم وما زال يطمح في رئاسة البلاد”.

واستبعد أن يكون الحل محليًا، فمن غير المتوقع من الأطراف المحلية أن تصل لتوافق، خاصة إن اقتصر الأمر على مجلسي النواب والدولة.

ورأى أن مجلس الدولة منفتح لحد كبير على الانتخابات ويصر عليها، وهناك توافق من أغلب الشعب الليبي وكل الدول تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات إلا بعد سنوات محددة في الدستور لمغادرتهم للعسكرية، معتبرًا أن مزدوج الجنسية في الدولة لا يمكنه أن يصل لمنصب الولاية العظمى أي أعلى سلطة سياسية أو رئاسة الدولة، ومن ثم مطلوب من الدول المنخرطة في الصراع الليبي ممارسة المزيد من الضغط، لكن هذا الضغط يتوقف على مصلحتها ومدى أهمية ليبيا في استراتيجيتها وأجندتها.

وزعم أن ليبيا لا تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والشأن الأكبر الذي يشغلهما الحرب الأوكرانية والصعود الصيني والملف النووي الإيراني وملفات عدة تسبق الملف الليبي، ومع ذلك ما زالت أمريكا مهتمة بليبيا وتريد أن تحجم النفوذ الروسي في ليبيا، لكن ليست الأزمة القصوى التي تدفع أمريكا للانخراط فيها بشكل مباشر والضغط على الأطراف بشكل مباشر، وخاصة أن لديها أوراق ًا قوية في ليبيا.

