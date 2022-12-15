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مباحثات ليبية باكستانية لتعزيز التعاون بين البلدين

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، والوفد المرافق له، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اجتماع مع لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الباكستاني، لبحث آفاق التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الجانبان بحثا خلال الاجتماع إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية.

كما بحثا فتح آفاق التعاون في عدد من المجالات في مقدمتها قطاع النفط والغاز وإمكانية تفعيل التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الباكستانية في مجالات الصناعة والزراعة.

 وضم وفد مجلس النواب الأعضاء سعد البدري، والمهدي مسعود الأعور، وعبدالمنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل.

وقام وفد مجلس النواب الليبي عقب الاجتماع بجولة داخل مقر مجلس الشيوخ الباكستاني شملت القاعة الرئيسية والمتحف وبقية مرافق المجلس.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وفد مجلس النواب بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال زيارته الرسمية لها.

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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