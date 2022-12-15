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السويحلي: الأزلام هم من يعترضون على تسليم “أبوعجيلة” خوفاً من فضح جرائم نظامهم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الناشط السياسي المصراتي، عمر السويحلي، أن الاعتراض على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، للولايات المتحدة الأمريكية، خوفاً من كشف جرائم النظام السابق، على حد تعبيره.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لاحظت أن أزلام النظام السابق هم الذين يعترضون بشراسة على وقوع أبوعجيلة مسعود المريمي في قبضة العدالة الأمريكية”.

وأضاف السويحلي:” لا سبب أمامي يدفعهم لذلك إلا  خوف من أن يكشف أبوعجيلة عنهم وعن جرائمهم في الداخل والخارج، لننتظر ونعلم على من سيأتي الدور”.

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أزلام النظام السابق اعتراض السويحلي تسليم أبوعجيلة فضح جرائم

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صحيفة الساعة 24

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