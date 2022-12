السفير الإسباني يؤكد دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا

ليبيا- استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي جهود الرئاسي لحل الأزمة السياسية، كما تناول أهم الخطوات التي اتخذها لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

من جانبه،أكد السفير دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويسهم في دعم المسار الديمقراطي، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده اللافي وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، من خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من الأكاديميين، والسياسيين، والمشايخ والأعيان، والشباب.

بدوره، ثمن اللافي دور إسبانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً على أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

