اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة تستعرض مع شبكة التواصل للأحزاب العقبات التي تُواجه إجراء الانتخابات

طرابلس 15 ديسمبر 2022 (وال)- عقدت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس، لقاء مع شبكة التواصل للأحزاب لمناقشة واستعراض التطورات السياسية والعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وشدد الحاضرون – خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس – على ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات.

كما طالبوا بتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدًا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيّقة.

وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس موسى فرج خلال اللقاء، أن هناك ضرورة ملحة لتكاثف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية التي تمر بها. (وال)

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