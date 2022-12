مؤسسة النفط الليبية: شركة مليتة تعيد فتح 4 آبار غاز بحقل بحر السلام

قالت مؤسسة النفط الليبية إن شركة مليتة للنفط والغاز، نجحت اليوم الخميس، في فتح أربعة آبار غاز ووضعها على الإنتاج بحقل بحر السلام.

وأشارت مؤسسة النفط الليبية إلى هذه الآبار كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية، ونجح المختصين بالشركة من التغلب عليها.

وذكرت المؤسسة أن الإنتاجية الإجمالية للآبار حوالي 80 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بحوالي 3000 برميل يومياً.

وأشاد مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بجهود إدارة شركة مليتة وكل العاملين فيها لإعادة الآبار إلى العمل من جديد.

