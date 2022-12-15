المغبوب: هناك محاولات جادة لصناعة تطعيم ضد فيروس التنفس المخلوي

قال رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد المغبوب، إن فيروس “التنفس المخلوي” قديم وليس جديدا أو خطيرا، مبينا أنه قبل سنتين دخلت 27 حالة من الرضع في طبرق للعناية الفائقة ولم يتوف أحد.

وأضاف المغبوب في مداخلة تليفونية؛ أن الفيروس المنتشر في المدارس ليس كله فايروس “التنفس المخلوي” موضحا أن العينات التي أخذها المركز الوطني معظمها إنفلونزا أنف وليس التنفس المخلوي.

وحذر المغبوب من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ، مؤكدا أن هناك محاولات جادة لصناعة تطعيم ضد الفايروس.

ودعا المغبوب إلى عدم الخروج من البيت لمن ظهرت عليه الاعراض إلا بكمامة للحد من انتشار الفايروس.