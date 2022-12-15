الشتيوي: هل يعقل أن يعترف رئيس حكومة بأن ليبيا هي من دبرت تفجير لوكربي؟

وصف رجل الأعمال، إسماعيل الشتيوي، رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بـ”الغباء”، بعد إقدامه على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للأمريكان ومحاولة فتحه ملف لوكربي الذي أغلق قانونياً وسياسياً.

وقال الشتيوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”رئيس حكومة يستقبل تاجر المخدرات، على البساط الرئاسي الأحمر ، والله إني أشفق عليك أيها الأهبل”.

وأضاف: ”أنت تردد كلمات يقولها المنافسون فقط في الرياضة، وحقيبتك عندما تسافر تضعها على سير تفتيش أنا وردته لكم، إن كنت لا تعلم أيها الغبي”.

وتابع: ”والله استغرب إنك من بلد الرجال مصراتة، فيه شيء غلط في هذه الأسرة يا أشراف مصراتة، متسائلا: ”هل يعقل أن يعترف رئيس حكومة بأن ليبيا هي من دبرت تفجير لوكربي وحتي وإن كان ذلك صحيحا فلا تقله أيها الغبي”.

واستطرد: ”استقبلتني أنا على البساط الأحمر، فقط لأنك تعرف أني رجل، بعد ساعتين تفرج على فيديو، وأنت تزور مشروعاتنا الإسكانية، يا من وعدت الناس بالقروض والبيوت وأنتم تسرقون وتكذبون، وأريد أن يحكم الليبييون الشرفاء فقط”.

وأوضح: ”كيف تحدث معه ابني محمود، وكيف كانت ردود رئيسكم المجنون”، بحسب تعبيره.

واختتم قائلا: ”أخيرا أقول أنت اشتغلت مع النظام السابق 25 سنة كاملة وكل الملف الاقتصادي كان بيدك، فكيف تصفهم بالإرهاب الآن، ولسه في حاجات راح تطرد النوم من عيونك، وكله بالصوت والصورة والفيديو، دمرتم البلاد والعباد لعنكم الله”.