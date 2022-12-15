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فرج: هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، إن مجموعة من الأحزاب طالبت المجلس بتوسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات وتجديد السلطات السياسية.

وأكد المجلس، في بيان له، إن الأحزاب طالبت بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدًا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة.

وأوضح المجلس، في بيانه، إن اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة عقدت لقاءً مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس اليوم الخميس.

وتم خلال اللقاء، استعراض التطورات السياسية والعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وفقا للبيان.

وشدد الحاضرون، على ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة.

وأكد موسى فرج، رئيس اللجنة السياسية، أن هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

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صحيفة الساعة 24

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