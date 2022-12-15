معلقًا على تسليم بوعجيلة..الدبيبة: لن أرضى أن تحمل ليبيا تبعات عملية إرهابية منذ 30 عام

العنوان – طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، على حادثة تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية لوكربي.

وقال الدبيبة في كلمة موجهة للشعب الليبي بالخصوص :”لن أرضى أن تحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاما، وأن يوضع الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين على أرضها..

وأضاف رئيس الحكومة :”يجب التفرقة في ملف لوكربي من حيث مسؤوليّة الدولة الليبية، ومن المسار الجنائي الفردي للقضية، فمن جهة مسؤولية الدولة قد أقفل تماما ولن أسمح بفتحه مرة ثانية”.

وأوضح الدبيبة أنهم حافظوا على السيادة الليبية، بالتعاون والتنسيق الكامل وفقا للقواعد القانونية، كما هو الحال في أي دولة أخرى لها تعاونها في المجال الجنائي، مع الجرائم الواقعة خارج البلد.

وقال رئيس الحكومة :”أوفدتُ فريقا حكوميا للاطلاع على حالة المتورط في أمريكا، وباشرنا في إجراءات تسفير عائلته لزيارته، وكلفنا مكتب مُحاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه”.