مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية يعقد الخميس اجتماعه العادي بالمقر الرئيسي للوكالة بطرابلس

طرابلس 15 ديسمبر 2022 (وال)- عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، اجتماعًا بالمقر الرئيسي للوكالة بطرابلس؛ تم خلاله تدارس عددٍ من المواضيع وإصدار عددٍ من القرارات.

وقرر مجلس الإدارة في الاجتماع؛ اعتماد خطة عمل بما يواكب التطورات في البحث عن الخبر وسرعة انتشاره من خلال استغلال التقنيات الحديثة وإنشاء قناة مرئية خاصة بالوكالة.

كما قرر مجلس الإدارة فتح المجال للعناصر الشابة والمؤهلات المتخصصة للالتحاق بالعمل بوكالة الأنباء الليبية في كافة التخصصات، وإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع طبيعة عمل الوكالة.

وقرر مجلس الإدارة إنشاء مركز للتوثيق والمعلومات وللتدريب والتطوير، بإعتبار أن المركز الموجود في الوكالة يُعد مرجعًا يضم وثائق تاريخية لمراحل مختلفة من تاريخ ليبيا منذ إنشاء الوكالة في عام 1964، وقدم خدمات لطلاب الجامعات والبحاث بإعتباره مرجعًا موثوقًا به.

وفي مجال الاستفادة من الخبرات البشرية؛ تقرر استحداث مكتب للمستشارين الإعلاميين وتوفير الإمكانيات لهم، بما يتيح الاستفاددة من خبراتهم الطويلة في المجال الإعلامي سواء في المعلومة أو مجالات التدريب للعناصر الشابة.

ومواكبة للأحداث والمناسبات في أنحاء البلاد، فقد قرر المجلس توسيع شبكة المراسلين والمندوبين لتشمل كل المدن والمناطق لتغطية الاجتماعات واللقاءات والفعّاليات وتزويدهم بالإمكانيات التي تساعدهم على تغطية هذه المناسبات، وتكثيف التواصل والتنسيق من خلالهم مع الجهات الرسمية في البلديات كافة.

وفي الجانب الاجتماعي؛ فقد قرر مجلس الإدارة إعادة تنظيم صندوق التكافل الاجتماعي وتوسيع مجال خدماته، لتشمل إضافة إلى اختصاصاته السابقة تقديم خدمات أخرى للموظفين في مجالات الصحة والحالات الاجتماعية الخاصة. (وال)

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