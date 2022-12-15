الدبيبة يعترف: سلمنا بوعجيلة لأمريكا وفقا للقوانين والتشريعات الدولية

اعترف رئيس حكومة الوحدة منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة بتسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود المريمي” إلى السلطات الأمريكية بعد رفض حكومته توضيح الأمر خلال الأيام الماضية.

ووصف الدبيبة في كلمة وجهها إلى الليبيين اليوم الخميس، المريمي بالمجرم الإرهابي، واتهمه بالمسؤولية عن تصنيع القنبلة ودسها في شنطة داخل الطائرة الأمريكية في حادث لوكربي، وتسبب في قتل أكثر من 270 بريئا، على حد قوله.

وأكد الدبيبة تعاون حكومته بإرادتها مع السلطات الأمريكية، واستكمل: بوعجيلة حامل للجنسية التونسية والليبية وورد اسمه في التحقيقات قبل عامين وصدر بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، مواصلا: التعاون والتنسيق كان وفقا للقوانين والتشريعات الدولية خصوصا المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذ في الخارج، بحسب ادعائه.

وزعم الدبيبة أن “مسؤولية الدولة الليبية بشأن قضية لوكيربي انتهت”، وأنه لن يسمح بفتح هذا الملف من حيث قضية التعويضات، على حد قوله.

وشن الدبيبة هجوما على المدافعين عن بوعجيلة، قائلا: “لا يليق بأي مسلم أن يدافع عن هذا المجرم بأي شكل من الأشكال”، متابعا: ليبيا ليست قادرة على تحدي أمريكا وغير ذلك مسرحية وهمية لتخدير الشعوب، على حد وصفه.

ودافع الدبيبة عن نفسه قائلا: “يجب أن نفرق بين ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة وبين المسار الجنائي الفردي”، مشيرا إلى أنه وجه بتكليف مكتب محاماة للدفاع عن أبوعجيلة مسعود، وفق قوله.

وادعى الدبيبة أن مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى والأولوية التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب، مختتما: أبشروا بالخير بعد أن تخطينا هذه العقبة، بحسب زعمه.