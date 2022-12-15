البوسيفي تتبرأ: لا علاقة لي بتسليم أبوعجيلة

تبرأت وزارة العدل في الحكومة المنتهية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من المراسلة المتداولة بخصوص تورطها في عملية الخيانة العظمى واختطاف وتسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزارة، أن “تزوير هذه الرسالة يأتي ضمن حملة تضليل الرأي العام ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك”، تعليقًا على المراسلة: ”ضمن حملة التضليل التي تستهدف وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن البوسيفي، يستمرون في نشر الأكاذيب وتزوير المستندات لتضليل الرأي العام، والتي ترقي لمستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “هذه المراسلة المزورة تهدف إلى إقحام وزيرة العدل في قضية اختطاف بوعجيلة، وإيهام الليبيين بتواطؤ الوزيرة في العملية”.