أعضاء مبادرة الـ (120) يتواصلون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا

طرابلس 15 ديسمبر 2022 (وال)- تواصل عدد من أعضاء (مبادرة 120) مع هيئات محلية وبعثات دبلوماسية، للتعريف بمبادرتهم وآليات تنفيذها وحشد الدعم المحلي والدولي لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قيادة جديدة للبلاد.

وذكرت مصادر من المبادرة لوكالة الأنباء الليبية أن اللقاءات التي عقدها أعضائها مع كل من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجى مختار وسفيرا الجزائر والمملكة المتحدة سليمان شنين وكارولين هوريندال، تركزت على تقديم شروح للمبادرة وما تضمنته من مقترحات حل على أساس من الإعلان الدستوري والقانون رقم ( 4 ) لإنجاز انتخابات برلمانية أولا تحت إشراف للأمم المتحدة واستقلالية للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال أحد أعضاء المبادرة الحاضرين للقاءات – وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة تحفظ على مقاربة المبادرة لتعارضها مع مشروع المجلس الأعلى للدولة القائم على الإنخراط مع مجلس النواب، لتغيير كل من المجلس الرئاسي والحكومة، مع الإبقاء على مجلسي النواب والأعلى للدولة في المشهد.

وحسب الأمين؛ فإن سفيري الجزائر والمملكة المتحدة لدى ليبيا رحبا بالمبادرة الرامية إلى إجراء الانتخابات، معربين عن تمنياتهما بالوصول إلى حل الإنسداد السياسي وتحقيق إرادة ما يقارب الثلاثة مليون ليبي في الوصول إلى العملية الانتخابية وانتخاب قادة جدد للبلاد.

يُشار إلى أن مجموعة من الشخصيات السياسية في ليبيا كانت قد طرحت في شهر نوفمبر الماضي، مشروعًا سياسيًا أطلقت عليه تسمية “مبادرة 120” يدعو إلى إجراء الانتخابات من أجل اختيار قيادة جديدة للبلاد.

وتحمل المبادرة توقيع (120) شخصية تمثل قطاعات مختلفة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى رؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني وبعض التنظيمات السياسية والحزبية.

وأوضح أصحاب المبادرة في بيان لهم أنها تهدف إلى “كسر المأزق الحالي، واستعادة حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات لمواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها لهم منظومة فساد ومحسوبية حسب تعبيرهم. (وال)

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