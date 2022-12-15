بعد تسليمه “أبو عجيلة”.. الشعب الليبي يرد على دبيبة

نشرت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة منشور قالت فيه إن رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، سيوجه كلمة للشعب الليبي اليوم الخميس.

وانهالت التعليقات على المنشور المنتقدة لتسليم دبيبة، المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، للسلطات الأمريكية لمحاكمته في قضية لوكربي.

وقال أحد المعلقين: “بصراحة بعد تسليم المريمي خسرت صوت الشعب والله المستعان”، فيما استعجب آخر بأي وجه يخرج دبيبة، ليوجه كلمة للشعب بعد هذه العملية.

وقال آخر، إن الشعب الليبي أصابته خيبة أمل في الحكومة بعد تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي.

واستخدم معلقين آخرين الوسم #كلنا_أبوعجيلة_المريمي و#الحرية_لي_ابوعجيلة_المريمي.

وتوقع آخر أن دبيبة سيخرج ليبرر تسليمه أبو عجيلة، وهو ما حدث بالفعل، مؤكداً أن ليبيا لن يمر عليها انبطاح وفساد وخيانة كفترة حكم دبيبة.

واتهم آخر دبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ببيع الوطن وأبو عجيلة.

وطالب معلق آخر بإعادة أبو عجيلة المريمي إلى ليبيا وتسليم كل من قام بهذه المؤامرة للمحاكمة.

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وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود المريمي، من منزله في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، واحتجزته لمدة أسبوعين ثم قامت بتسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة “بان أميركان 103” بعد 38 دقيقة من إقلاعها التي كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك عام 1988، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.