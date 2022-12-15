حنان صلاح: على حكومة الدبيبة توضيح الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه في تسليم أبو عجيلة

قالت حنان صلاح مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مشاركة في صفقة تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية، وعليها توضيح الظروف والأساس القانوني للتسليم.

وأضافت صلاح، في تصريحات صحفية، أن النائب العام الليبي الصديق الصور، فتح تحقيقًا حول التسليم بناءً على شكوى من عائلة أبوعجيلة ولم تقل حكومة طرابلس شيئًا.

وتابعت:” على السلطات الليبية تزويد المواطن بوعجيلة مسعود بممثل قانوني قوي وضمان وصوله إلى المحامين وأسرته.