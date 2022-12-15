الشتيوي: نحتاج إلى وقفه غضب على تسليم المريمي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2022

دعا المرشح الرئاسي الليبي اسماعيل الشتيوي، الليبيين إلى التعبير عن غضبهم من تسليم الدبيبة “لأبو عجيلة مسعود المريمي”.

وقال الشتيوي وتدوينة على فيسبوك “نحتاج لوقفة غضب يشاهدها العالم”، متسائلا عن دور ما سماها القبائل والمدن الشريفة في ما حصل، مطالبا من الفنانين والشعراء أن يرفعوا صوتهم من أجل هذا الرجل.

كما نادى اسماعيل الشتيوي بتعليق صور المريمي “المظلوم”، الذي أدانه الدبيبة قبل حتى أن يتم التحقيق معه.

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