الصغير: الدبيبة لم يخرج لتبرير تسليم بوعجيلة بل للتهيئة لتسليم آخرين

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لم يخرج في كلمته لليبيين مساء اليوم الخميس لتبرير تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أمريكا بل للتهيئة لتسليم آخرين.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الدبيبة يدعي بأنه تصرف كدولة مسؤولة ونسي أو تناسى بأن وزارة عدله نشرت بيانا يوم اختطاف المريمي ذكرت فيه حرفيا أن قضية لوكربي انتهت”.

وتساءل: “كيف يمكن تسليم متهم بمذكرة دولية دون علم وموافقة وزير العدل ودون علم النائب العام”، متابعا: “الدبيبات تصرفوا كعصابة وليس كدولة عصابة تآمر فيها العم مع ابن أخيه وزوجته ومحظياتهم في القطاعات لتسليم المريمي”.

واستكمل: “الدبيبة خرج ليدين المريمي حتى دون محاكمة وخرج ليستند على وقائع واتهامات الأمريكيين نفسهم كانوا يعلمونها عندما وقعوا اتفاقية مع النظام السابق، وأخرج مذكرة دولية ونسي أنه هو وعمه كانت عليهم مذكرات دولية ليبية”.

وواصل: “الدبيبة لبس ثوب وليد اللافي والصادق الغرياني فهاجم النظام السابق ليس فقط في شعاراته ومنهجه بل في سياساته وإدارته للأزمات وخرج ليقول لليبيين (طز فيكم ولترضى عني أمريكا)”.

وأوضح أن “الدبيبة أشار لعقيلة صالح عندما قال إن هناك من طلب تدخلا أجنبيا ونسي الدبيبة بأنه مستمر بفضل التواجد الفعلي التركي وبحمايته وليس فقط مجرد دعوة”، ولفت إلى أن الدبيبة ختم بأن الخير سيأتي بعد هذه العملية الخبيثة، وكأن أبوعجيلة المريمي وراء الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في ليبيا.

ورأى أن “الدبيبة أشار بوضوح إلى إمكانية تسليم آخرين وهو يقصد عبدالله السنوسي وهذا ما نبهنا عنه منذ أربعة أشهر ، وإقراره بتسليم المريمي وهذا كافٍ لإنهاء وجوده سياسياً ، وكما نشر صديق بالأمس فالأمريكيون يعلمون بأن الدبيبة أيامه معدودة فلذلك أرادوا تسريع تسليم المريمي”.