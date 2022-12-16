عميد نالوت: حكومة الدبيبة لا تضع أي حلول لأزماتنا المتراكمة

قال عميد بلدية نالوت عبدالوهاب سالم، إن البلدية تعاني من نقص في جميع الخدمات والإمكانيات، في ظل أزمات عديدة تستمر دون حلول جذرية من حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن أزمة نقص السيولة مستمرة إذ لم تتوفر منذ 3 أشهر، يصاحبها استمرار أزمة نقص الوقود وغلاء سعره في السوق السوداء، لافتا إلى أن المدارس مكتظة بالطلبة الذين يتجاوز عددهم في الفصل الواحد 50 طالبا.

وتابع: ”قدّمنا مذكرات ومخاطبات للحكومة لبناء مدارس جديدة، وما زلنا في انتظار الردّ”، مستطرداً: ”نعاني نقصا حادا في المياه، و 85% من المواطنين لا تصل إليهم، وخاطبنا رئيس الحكومة والجهات المختصة مراراً ولم تحل الأزمة حتى الآن”.

واختتم: ”تعاقدنا مع شركات لصيانة بعض الطرق داخل البلدية، في حين تواجه الشركة التي تتولى صيانة الطريق الساحلي بعض المشكلات التي تعوق استكمال المشروع”.