فرنسا تؤكد دعمها للجهود الرامية لإجراء الانتخابات واستقرار ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الطرفان تناولا خلال الاتصال العمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل.

كما تم مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة “5+5″، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد اللافي، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، كرافد أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي بصدد رعاية لقاء يجمع رئاسة مجلس النواب، ورئاسة المجلس الأعلى للدولة للاتفاق حول معالجة النقاط الخلافية، وصولاً إلى التوافق على قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

ومن جهته أكد المبعوث الفرنسي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي والمجلس الرئاسي، لأجل إيجاد الحلول التي من شانها أن تقود البلاد إلى الاستقرار والانتخابات، وأن فرنسا تدعم كل الحلول التي تأتي باتفاق شامل تشارك فيه الأطراف كافة.

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