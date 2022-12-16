الشتيوي: نحتاج لوقفة غضب من أجل “بوعجيلة” يُشاهدها العالم

طالب المترشح للانتخابات الرئاسية، إسماعيل الشتيوي، بتنظيم وقفة احتجاجية وغضب ضخمة يشارك فيها كل فئات وطبقات المجتمع الليبي، دعماً للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، الذي تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية من قبل حكومة الدبيبة.

وقال الشتيوي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” نحتاج لوقفة غضب يشاهدها العالم، متسائلا:” أين القبائل الشريفة، وأين المدن العريقة، وأين مطابعنا؟”.

وطالب بضرورة تعليق صور المريمي الذي وصفه بـ”المظلوم”، والذي أدانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قبل أن يتم التحقيق معه”.

وتساءل:” أين طلبة الجامعات، وأين الشعراء؟، كلماتكم لهذا المظلوم دون سواه، وليبيا تحتاج لكم جميعكم، فلا تخافون من عائلة الخزي والعار، متابعاً:” نحتاج لوقفة غضب من أجل هذا الرجل”.