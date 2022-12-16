بعد تسليم بوعجيلة.. أرحومة: متخوفون من تسليم السنوسي مع تمسك الدبيبة بالكرسي

أبدى الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، خوفه من إقدام حكومة الدبيبة، على تسليم عبدالله السنوسي ومن تبقى في السجون من رموز النظام الجماهيري إلى أمريكا، كما فعلت مع بو عجيلة، مؤكدا “في ظل حرص الدبيبة على التمسك بالكرسي أصبحنا نتخوّف على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو، وجميعهم في سجن بمصراتة.

وقال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” طالعتها “السبق”،إن السنوسي، يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً سيئاً جداً، وطالبنا مرات كثيرة الجهات الرسمية كافة بالإفراج عنه، خوفاً من موته في السجن، لكن دون استجابة منها، والرجل أجرى عمليتين جراحيتين، ويمنعوننا من زيارته؛ نحن نريده خارج السجن لمتابعة علاجه، بدلاً من موته هناك، دون أن ندري”.